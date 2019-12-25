Петербуржец, до смерти изрезавший жену тремя ножами, проведет шесть лет в колонии

Конфликт вспыхнул между супругами на почве ревности и недовольством сексуальной жизнью.

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор Вячеславу Якушкину, убившего собственную жену. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчина проведет шесть лет в колонии строгого режима.

Суд установил, что в прошлом августе Якушкин возненавидел супругу на почве ревности и решил ее убить. Конфликт, перетекший в жестокое убийство, произошел в доме на улице Вадима Шефнера. Мужчина вооружился сразу тремя разными ножами и ударил ими свою жену не менее 17 раз, ранения пришлись на шею, руки, туловище. Кроме того, злоумышленник ударил тупым предметом голову потерпевший. В течение пары часов истекающая кровью женщина скончалась, установлено, что при нападении супруга пострадали внутренние органы потерпевшей.

Якушкин полностью признал вину и пояснил, что конфликт начался со слов и жена оскорбила мужа, высказав ему недовольство сексуальной жизнью. Также, со слов подсудимого, супруга ударила его в грудь, после чего мужчина направился в кухню и не смог вспомнить ничего из произошедшего. В себя убийца пришел только когда доставал нож из тела жены, он позвонил родителям, рассказав, что убил их невестку, и вызвал полицию и скорую помощь.

Помимо тюремного заключения мужчину обязали выплатить почти два миллиона рублей в качестве моральной компенсации родителям погибшей.

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Фото: Piter.TV