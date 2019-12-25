Петербуржца оштрафовали за выложенные в соцсеть экстремистские песни

Мужчина опубликовал на своей странице музыкальный альбом, в числе которых оказалось четыре запрещенные аудиозаписи.

Невский районный суд Петербурга оштрафовал петербуржца Виталия Литвина за распространение экстремистских материалов. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчине придется выплатить две тысяч рублей за проступок.

Как выяснилось, в марте петербуржец выложил на своей странице "ВКонтакте" музыкальный альбом, признанный в России экстремистским. В записи на стене мужчины было 14 песен, среди которых оказались запрещенные "Коррозия Металла – Бей чертей", "Коловрат – Штурмовик", "Коловрат – Коловрат над всем миром", "А.Е.А. – Русский Мороз". Все упомянутые аудиозаписи восемь, семь и четыре года назад внесли в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции.

Любитель музыкальной запрещенки признал вину и раскаялся в содеянном.

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