Вербовщика террористов из Петербурга осудили на 10 лет

Мужчина пропагандировал идеологию запрещенной в России организации.

В Петербурге приговорили к 10 годам лишения свободы вербовщика террористов. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 10 июня, Хоким Абдухалимов проведет три года в тюрьме и семь лет в колонии строгого режима за организацию террористической деятельности.

Как установил суд, с января 2018 года по март 2019 года мужчина распространял идеологические источники запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль- Ислами". Злоумышленник заведомо знал, что деятельность этой организации признана террористической, однако разделял ее преступные цели, пропагандировал их и участвовал в общих мероприятиях вместе с другими террористами. Абдухалимов полностью признал вину.

Бывшая чиновница Минобразования Мурманской области сбила 12-летнего мальчика и отсудила у его семьи деньги за царапины на автомобиле.

Фото: Piter.TV