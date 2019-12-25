Злоумышленник по имени Тэйлор Свифт сообщил о заминировании номера отеля в Петербурге

Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Неизвестный сообщил о заминировании номера в "Гранд отель Европа" вечером 18-го ноября. Сообщение от "Тейлор Свифт" увидели только на следующий день, утром 19-го ноября. Его отправили на электронный адрес Василеостровского районного суда, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В ходе проведенного осмотра здания на Михайловской улице 1/7 взрывных устройств и взрывчатых веществ не было обнаружено. В нем принимали участие 8 сотрудников органов внутренних дел. Эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что умжчину зарезали за просьбу надеть маску в маршрутке.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV