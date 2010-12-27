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Злоумышленник обокрал пенсионера под предлогом покупки одеяла
Сегодня, 16:16
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nadezhda_sib

Злоумышленник обокрал пенсионера под предлогом покупки одеяла

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Сумма ущерба - 50 тысяч рублей.

Злоумышленник ограбил пожилого мужчину, сообщив, что хочет купить одеяло. Об этом 25-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел 24-го июня на Бестужевской улице. Неизвестный зашел вместе с пенсионером в подъезд под предлогом покупки одеяла. Там он сорвал с мужчины золотую цепочку с крестиком стоимостью 50 тысяч рублей.

На грабителя завели уголовное дело. Теперь правоохранители занимаются установлением его личности для того, чтобы задержать. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух девушек в ночь "Алых парусов" ограбили на 160 тысяч рублей. 

Фото: pixabay.com

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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