Злоумышленник обокрал пенсионера под предлогом покупки одеяла

Сумма ущерба - 50 тысяч рублей.

Злоумышленник ограбил пожилого мужчину, сообщив, что хочет купить одеяло. Об этом 25-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 24-го июня на Бестужевской улице. Неизвестный зашел вместе с пенсионером в подъезд под предлогом покупки одеяла. Там он сорвал с мужчины золотую цепочку с крестиком стоимостью 50 тысяч рублей.

На грабителя завели уголовное дело. Теперь правоохранители занимаются установлением его личности для того, чтобы задержать.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух девушек в ночь "Алых парусов" ограбили на 160 тысяч рублей.

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