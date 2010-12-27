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Двух подруг ограбили на "Алых парусах" на 160 тысяч рублей
Сегодня, 14:46
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nadezhda_sib

Двух подруг ограбили на "Алых парусах" на 160 тысяч рублей

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Они оказались в машине незнакомцев, после чего наступил провал в памяти.

Двух молодых петербурженок обокрали в ночь "Алых парусов" на cерьезную сумму. Об этом 25-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области. 

Около семи часов утра 24-го июня девушки 23-х и 28-ми лет согласились выпить с незнакомыми мужчинами. Под действием алкоголя они оказались в автомобиле неизвестных, после чего наступил провал в памяти. Через 40 минут их высадили у станции метро "Приморская". Девушки обнаружили, что все их имущество пропало.

У 23-х летней были украшения общей стоимостью 100 рублей и мобильный телефон. Ее подруга также обнаружила пропажу драгоценностей, мобильного телефона и наличных денег. В целом ущерб составил около 160 тысяч рублей.

Девушки обратились в полицию. Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по заявлению. 

 Ранее Piter.TV сообщил о том гражданин Ирана пытался пересечь границу с Финляндией. 

Фото: pixabay.com

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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