Гражданин Ирана пытался пересечь границу с Финляндией

Это уже его вторая попытка за июнь.

В пограничной зоне Выборгского района 21-июня пограничники задержали мужчину, который двигался в сторону Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что задержанный является гражданином Ирана 1985-го года рождения. В начале июня он прибыл в аэропорт "Пулково". С пограничниками он встречается уже не в первый раз. На прошлой неделе, 17-го июня, его задерживали при попытке пересечь пограничную зону Выборгского района на арендованном автомобиле.

На нарушителя завели уголовное дело за попытку незаконного пересечения государственной границы РФ. За это он может получить два года лишения свободы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на полицейского напала бойцовая собака.

Видео: пресс-служба ФСБ по СПб и Ленобласти