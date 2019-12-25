Петербуржец-рецидивист изнасиловал умственно отсталую 10-летнюю девочку

Мужчина поглумился над девочкой, пока был у нее в гостях.

В четверг, 20 августа, в полицию обратился неработающий 32-летний петербуржец, рассказавший о своей изнасилованной дочери. Как стало известно Piter.TV, 10-летняя девочка стала жертвой некоего Игоря, находившегося в гостях в квартире на проспекте Стачек.

Инцидент произошел утром 20 августа. Как именно назвавшийся Игорем мужчина попал в квартиру, не уточняется. Злоумышленник поглумился над умственно отсталой девочкой и скрылся. Отмечается, что семья не полная, школьница живет с мамой и отдельно от отца, хотя родители не в разводе. Семья не состоит на учете в ОДН.

Вечером того же дня полиция задержала подозреваемого в насилии 35-летнего местного жителя на Гатчинской улице. Ранее судимого мужчину в действительности звали Игорем. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника поместили в изолятор.

Ранее мы рассказывали, что саратовец развращал 11-летнюю девочку через соцсети и настаивал на встрече.

Фото: pixabay