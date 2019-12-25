Злоумышленник из Кировского района Ленобласти незаконно присвоил себе электроэнергию 

Ущерб оценили в 1 миллион рублей.

В Кировском районе Ленинградской области произошло хищение электроэнергии. Его совершил владелец модифицированного прибора учета, присвоивший себе 75% потребляемой им электроэнергии. Об этом стало известно Piter.TV.

Факт хищения подтвердили специалисты службы технического аудита и сотрудники правоохранительных органов. В результате проверки системы учета они установили, что ущерб, нанесенный жителем, составил 1 миллион рублей.

На данный момент полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В случае положительного вердикта, владелец нелегально установленного прибора может отправиться в места лишения свободы на 5 лет.

Проверки счетчиков потребителей в районе продолжаются.

Ранее мы сообщали о том, что в пятницу в восьми районах Ленобласти отключат электричество.

Фото: Pixabay