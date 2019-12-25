В пятницу в восьми районах Ленобласти отключат электричество 

ПАО "Ленэнерго" будет проводить технические работы.

В пятницу, 27 марта, восемь районов Ленобласти на время лишатся подачи электроэнергии в связи с проведением плановых работ ПАО "Ленэнерго". Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Свет отключат в следующих населенных пунктах:

Бокситогорский район – с 9:00 до 17:00

Деревня Лидь, Лукинское, Великий Двор, Черницы, Падихино, Заполье, Горушка, Новинка, Василево, Миницкая, Ленинградский шлюз, Борки, Селище, Рыбежка, Хитиничи, Белый Бор, Турлино, поселок Ефимовский (Микрорарайон: дома №2-11, баня, Магазин "5", Энергосбыт, Пожарная часть, ГРП)

Волосовский район – 09:00 до 16:00

Негодицы, Лисино

Всеволожский район – с 09:00 до 17:00

Щеглово (улица Магистральная), деревня Новосаратовка, г.п. имени Свердлова, Сертолово, СОК "Спутник" (ООО "Произар")

Гатчинский район – 09:00 до 18:00

ДНП "Хочу дом в лесу", Верево (ул. Кутышева д.1, д.1а, д.4 , ул. Киевская д.9, д.2, ул. Школьная д.1, д.1а, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.4, музыкальная школа, дом быта, автостоянка, кафе, магазин, библиотека), Каушта, Оржицы (КРС, сараи, гаражи, население - частично, контора, магазин ПЯТЕРОЧКА), село Рождественно (ГЭС), Новинка (улицы Вокзальная и Бородулина), АО п\ф "Скворицы", поселок Терволово, деревня Малая Ивановка, деревня Старицы, Пудомяги (улица Стародеревенская)

Ломоносовский район – с 09:30 до 18:00

Заринская, Ломаха, Ирогощи, Ананьино, Воронкино, Маклаково, Куммолово, Медуши, Горки, Савольщина, Старая Буря, ООО "Илеть", ООО "Юлия", с-во "Морской порт", СНТ "Никольское", Никкорово, СНТ "Медуши", СНТ "Ст Буря", ДНП "Горки-гольф", СНТ "Лопухинка-2", ДНП "Сказка", ООО "Эрланг С-З", АО ППЗ "Нагорный", поселок Новоселье (коттеджи, "Новая деревня", улица Полевая, улица Счастливая), деревня Волковицы, п\ф "Ломоносовская", Экопетробалт, Келози, Лангерево, Телези, Жилгороок, Санино, ЗАО Петродворцовое, Сашино, Низино, ДНП "Аврора", Аропаккузи

Приозерский район – с 10:00 до 15:00

Денисово, Запорожское (массив Южный)

Тихвинский район – с 09:00 до 17:00

Деревня Клинец, Заручевье, Остров, Рапля, Захожа, Ладвуши, Ганьково (очистные сооружения), Шибинец

Тосненский район – с 10:00 до 18:00

Город Любань (хутор "Майзит", Московское шоссе), СНТ "Весна"

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт дворовой инфраструктуры Тихвина оценили в 30 с лишним миллионов.

Фото: Pixabay