Ремонт дворовой инфраструктуры Тихвина оценили в 30 с лишним миллионов 

Администрация обещает обновить дворы и проезды.

Власти Тихвинского района планируют отремонтировать семь дворов и дворовых проездов в городе. Информация об этом поступила в четверг, 26 марта.

Администрация выделит более 32,5 миллионов рублей на ремонт гостевой стоянки у дома №79 на Советской улице, восстановление подъезда машин к школе №1 со стороны Московской улицы, а также на создание приподнятого пешеходного перехода к ТЦ "Иматра".

Подрядчик, ответственный за работы, будет выбран в ходе электронного аукциона.

Ранее мы рассказали о том, что участок трассы M-10 в Ленобласти будут ремонтировать два года.

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