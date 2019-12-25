Участок трассы M-10 в Ленобласти будут ремонтировать два года

Для автомобилистов ограничат пропускную способность.

В Тоснеском районе начался капитальный ремонт участка федеральной трассы M-10 с 593 по 636 км. Работы планируют завершить в октябре 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В ходе ремонта будет заменено дорожное покрытие, выполнено фрезерование асфальта, укрепление обочин. По ходу движения автомобилей и примыканий к дороге заменят трубы водоснабжения и электросети. Кроме того, предусмотрена постройка очистных сооружений, водоотвода, площадок для остановки и стоянки транспорта. Также на трассе обновят дорожные знаки и столбики-ограничители.

На время капремонта на участке будут введены ограничения по скорости, выборочно организовано реверсивное движение.

Ранее мы сообщали о том, что ремонт Шлиссельбургского проспекта начался с нарушений на 1,6 миллиона рублей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"