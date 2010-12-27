Злостный нарушитель ПДД из Петербурга выплатил штрафы за более чем 56 нарушений

Чаще всего мужчина нарушал закон о допустимой скорости на трассе.

Петербуржец единовременно оплатил сразу за более чем 56 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов по региону. Гонщику пришлось отдать 40 тысяч рублей в качестве административных штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД.

Злостному неплательщику оказалось 38 лет. Большую часть штрафов ему выписали за превышение скорости движения более чем на 20-40 километров. Специалисты пробовали поговорить с мужчиной по адресу. Однако, выяснилось, что петербуржец не проживает в указанной квартире. На следующий день после визита приставов, нарушитель решил самостоятельно оплатить штрафы.

Напомним, что ГАТИ выписала штрафов за плохую уборку на 16,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv