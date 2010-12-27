ГАТИ выписала штрафов за плохую уборку на 16,5 млн рублей

За неделю с очисткой города не справились сразу несколько ответственных компаний.

В Петербурге за прошлую неделю сотрудники ГАТИ выписали штрафов за некачественную уборку на 16,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отметим, что около 300 тысяч заплатит ООО "ПИК", которое не использовало надлежащий информационный щит при выполнении работ на пр. Наставников и содержание временного ограждения зоны производства работ в неисправном состоянии. За аналогичные нарушения 150 тысяч заплатит ООО "Спецстрой". За нарушение требований к зимней уборке и содержанию павильонов ожидания городского пассажирского транспорта в надлежащем состоянии 590 тысяч лишилось ООО "Вадио". Также по 100 тысяч за плохую уборку своих парковок заплатят магазины "Лента" и "Леруа Мерлен".

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Фото: Piter.tv