Злостные нарушители ПДД попадут в единую базу ГИБДД

Помимо этого, ГИБДД планируется получать информацию о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах.

В планах у Госавтоинспекции создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и тех, кто лишен водительских прав. Об этом сообщаюи "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД полковника Романа Мишурова.

Помимо этого, ГИБДД планируется получать информацию о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Это поможет избежать возможности выдать таким людям водительское удостоверение. ГАИ внесла в правительство законопроект, который обяжет иностранных граждан с видом на жительство пересдавать экзамены на права. Такое же правило будет действовать и для россиян, у которых права получены в другой стране.

В конце марта в МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем и работать на опасных производствах.

Ранее на Piter.TV: В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми.

Видео: Piter.TV