В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми. Об этом сообщают "РИА Новости".
Черников считает, что раз уж машины с прицепом должны двигаться на 20 км/ч медленнее, чем другие авто, то с ребенком в салоне нужно быть особенно осторожным.
В настоящий момент в ведомстве решают вопросы о том, как это администрировать, и как наказывать нарушителей. Глава ГИБДД заявил, что ограничения будет введены в правила дорожного движения.
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