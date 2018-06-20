В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

Предельно допустимая скорость для таких автомобилистов должна быть ниже на 20 км/ч.

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми. Об этом сообщают "РИА Новости".

Черников считает, что раз уж машины с прицепом должны двигаться на 20 км/ч медленнее, чем другие авто, то с ребенком в салоне нужно быть особенно осторожным.

В настоящий момент в ведомстве решают вопросы о том, как это администрировать, и как наказывать нарушителей. Глава ГИБДД заявил, что ограничения будет введены в правила дорожного движения.

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