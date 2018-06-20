Россияне стали чаще продавать свои дачи

При этом спрос на частные домики наоборот снизился.

В первом квартале 2019 года в России увеличилось число желающих, которые хотят продать свою дачу. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков "Авито. Недвижимости".

В этом году объявлений о продаже частных домиков за городом стало на 21,9 % больше. При этом спрос вырос лишь на 0,7 %.

Эксперты отмечают, что дачу в России становится продать все сложнее. Влияют на это и цены, которые в большинстве случаев не собираются падать. Например, дачи в Крыму подорожали на 74 % до 75,8 тысяч рублей за квадратный метр. Аналогичный рост наблюдается и в других регионах страны.

Аналитики полагают, что россияне продают свои дачи из-за боязни увеличения налогов и законодательных нововведений. Последствием дачной реформы стало то, что многие владельцы домиков и участков предпочитают не регистрировать свои владения, а продавать их.

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