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alexandra08
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ГИБДД выступает против деления водителей на профессионалов и любителей

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Введение такого деления скажется на качестве обучения так называемых "любителей".

ГИБДД выступило против предложения Министерства транспорта. Об этом сообщил первый замглавы Госавтоинспекции Владимир Швецов. Инициатива заключалась в том, чтобы разделить водителей на профессионалов и любителей.

Мы категорически против. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала.

Владимир Швецов, первый замглавы Госавтоинспекции

Швецов отметил:  сейчас, по итогам обучения в автошколе, человек, получивший только категорию В, может работать в такси. Введение такого деления скажется на качестве обучения так называемых "любителей".

Ранее сообщалось, что в России могут разделить водителей на любителей и профессионалов.

Видео: Piter.TV

Теги: водители спб, гибдд, профессионалы и любители
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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