ГИБДД выступает против деления водителей на профессионалов и любителей

Введение такого деления скажется на качестве обучения так называемых "любителей".

ГИБДД выступило против предложения Министерства транспорта. Об этом сообщил первый замглавы Госавтоинспекции Владимир Швецов. Инициатива заключалась в том, чтобы разделить водителей на профессионалов и любителей.

Мы категорически против. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала. Владимир Швецов, первый замглавы Госавтоинспекции

Швецов отметил: сейчас, по итогам обучения в автошколе, человек, получивший только категорию В, может работать в такси. Введение такого деления скажется на качестве обучения так называемых "любителей".

Ранее сообщалось, что в России могут разделить водителей на любителей и профессионалов.

Видео: Piter.TV