ГИБДД выступает против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД выступило против предложения Министерства транспорта. Об этом сообщил первый замглавы Госавтоинспекции Владимир Швецов. Инициатива заключалась в том, чтобы разделить водителей на профессионалов и любителей.
Мы категорически против. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала.
Владимир Швецов, первый замглавы Госавтоинспекции
Швецов отметил: сейчас, по итогам обучения в автошколе, человек, получивший только категорию В, может работать в такси. Введение такого деления скажется на качестве обучения так называемых "любителей".
Ранее сообщалось, что в России могут разделить водителей на любителей и профессионалов.
Видео: Piter.TV
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