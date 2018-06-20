В России могут разделить водителей на любителей и профессионалов

После получения прав профессионалам нужно будет проходить курсы повышения квалификации.

В Минтрансе предложили разделить водителей на любителей и профессионалов, которые работают по найму. Об этом пишут "РИА Новости".

Отличие в том, что любителям не нужно будет изучать различные организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения. При этом они также, как и сейчас, будут сдавать экзамены в ГИБДД и получать категории В, С, D и т.д.

В свою очередь к профессионалам будут предъявлять требования, которые определены законом об образовании. Через пять лет после получения водительского удостоверения, им нужно будет пройти курсы повышения квалификации.

С 18 апреля проект находится на стадии публичного обсуждения. Оно продлится до 6 мая.

Ранее мы писали, что будущих водителей могут лишить права на ошибку на теоретическом экзамене.

Видео: Piter.TV