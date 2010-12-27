Петербургские автомобилисты скупают светоотражающие жилеты

Петербургские водители занялись собственной безопасностью. Повысился спрос на светоотражающие жилеты.

В Санкт-Петербурге самым популярным товаром у автомобилистов стали сигнальные жилеты, которые ранее закупались для железнодорожников и ремонтных бригад. Причиной такого спроса к светоотражающей одежде стали новые правила для водителей.

Теперь в обязанность автомобилистов входит новый пункт - надевать сигнальный жилет при вынужденной остановке или ДТП за пределами населенных пунктов. Ответственность за ношение жилетов будут нести сами водители, так как это для их же безопасности.

Продажи светоотражающих жилетов повысились, причем достаточно. Если раньше их практически не спрашивали, то теперь интересуются постоянно, причем как компании, так и частные лица. Но покупают чаще в розницу. Цитирует слова представителя компании "Формула защиты" "Мойка78"

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