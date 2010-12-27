Константин Зырянов высказался о руководстве "Спартака"

Бывший полузащитник футбольного клуба "Зенит" Константин Зырянов рассказал о своем отношении к "Спартаку". Спортсмен критически отнесся к возможностям московской команды.
Спикер заметил, что на данный момент "Спартак" является наиболее любимой командой в России. Руководство клуба выпускает на поле воспитанников. Однако они играют "непонятно во что". Зырянов добавил, что футболисты даже не попали в Лигу чемпионов.
Специалист заметил, что такие действия в плане руководство довели бы петербургского тренера до увольнения. Зырянов отметил мудрость Сергея Семака: на кону не только успех "сине-бело-голубых", но и его репутация как тренера.
Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" поздравил Александра Васютина с возвращением домой.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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