Константин Зырянов высказался о руководстве "Спартака"

"За подобные действия в Петербурге главного тренера бы уволили", - считает футболист

Бывший полузащитник футбольного клуба "Зенит" Константин Зырянов рассказал о своем отношении к "Спартаку". Спортсмен критически отнесся к возможностям московской команды.

Спикер заметил, что на данный момент "Спартак" является наиболее любимой командой в России. Руководство клуба выпускает на поле воспитанников. Однако они играют "непонятно во что". Зырянов добавил, что футболисты даже не попали в Лигу чемпионов.

Специалист заметил, что такие действия в плане руководство довели бы петербургского тренера до увольнения. Зырянов отметил мудрость Сергея Семака: на кону не только успех "сине-бело-голубых", но и его репутация как тренера.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" поздравил Александра Васютина с возвращением домой.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"