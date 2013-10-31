Зимородок тропического окраса прилетел на Финский залив

Перья птицы переливаются оттенками синего и небесно-голубого цвета, хотя в действительности имеют коричневый цвет.

Берега Финского залива посетил удивительный голубой зимородок. Его перья переливаются оттенками синего и небесно-голубого цвета, хотя в действительности имеют коричневый цвет. Необычного пернатого запечатлел биолог и автор проекта "Каждой твари по паре", Павел Глазков.

Специалист отметил, что в природе не существует синего пигмента в оперении зимородков. Небесно-голубой оттенок оперения является результатом особого преломления света. Название птицы – зимородок – также является загадкой. Многие ошибочно считают, что эти птицы выводят птенцов зимой. Однако на самом деле они, как и большинство других птиц, выводят свое потомство весной и летом, но не в гнездах и дуплах, а в норах. По словам Глазкова, более правильным было бы называть их "землеродками" или "земородками".

Биолог уточнил, что голубые зимородки являются крайне редкими птицами для Петербурга. Они занесены в красную книгу города на Неве.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков