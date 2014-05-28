Зимой платные парковки Петербурга расчистят 35 мобильных бригад

В Петербурге готовятся к уборке платных парковок.

В Санкт-Петербурге к зимнему сезону подготовили 35 мобильных бригад, которые будут заниматься уборкой снега на территориях платных парковок. Об этом сообщили в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Для временного складирования снега выделено 2,5 тыс. парковочных мест. Эти площадки будут использоваться при уборке улиц и дворов, а также при сбросе снега с крыш. После кратковременного размещения снег вывезут на специальные пункты приёма.

Патрулирование зон платной парковки будет вестись каждые 15 минут в течение 8 часов. Особое внимание уделят местам, предназначенным для маломобильных граждан — там складирование снега строго запрещено. Информация о графике уборки будет отражаться в городском мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что петербуржцы 15 октября начнут платить по новым правилам за парковку.

Фото: Piter.TV