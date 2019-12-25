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В Пулково начался зимний сезон Российских студенческих отрядов
Сегодня, 15:34
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В Пулково начался зимний сезон Российских студенческих отрядов

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Некоторые участники уже работали в Пулково раньше, а для многих это будет новым опытом.

Начало зимнего сезона Российских студенческих отрядов прошло в аэропорту Пулково.

В течение двух месяцев студенты из 11 регионов России будут работать в аэропорту. Всего 110 студентов присоединятся к восьми различным службам аэропорта, включая пассажирский отдел, отделы дополнительного обслуживания и информации, а также службы, работающие с багажом, самолетами, перонами и пропускной системой аэропорта.

Студенты из Иркутска, Калининграда, Великого Новгорода, Оренбурга, Пскова, Томска, Чебоксар, Челябинска, Кемеровской области, Удмуртии и Чеченской Республики станут сотрудниками аэропорта в зимний сезон. Некоторые участники уже работали в Пулково раньше, а для многих это будет новым опытом.

 Ранее мы сообщили о том, что петербургское УФАС дало аэропорту Пулково 20 дней на снижение цен на парковку.

Фото: Аэропорт Пулково

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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