Часть средств от покупки десерта в заведениях Петербурга пойдет на благотворительность

В акции участвуют три заведения, они расположены по 69 адресам.

До конца февраля в Петербурге проходит "Зимний фестиваль добрых десертов". Часть средств, вырученных от продажи десерта у организаций-участников акции, пойдет в благотворительные фонды.

Средства направят фонду "Когда Ты Нужен", который работает с детьми, подростками и молодежью с онкологией, общественной организации помощи детям и взрослым с тяжелой инвалидностью "Шаг навстречу" и родительскому объединению "Я слышу мир!". Оно занимается вопросами реабилитации детей с нарушением слуха.

Для того, чтобы поддержать организации, нужно заказать определенный десерт в заведениях-участниках. Познакомиться с ними и узнать адреса можно на сайте проекта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открылась необычная выставка "Комикс.дети".

Фото: pixabay.com