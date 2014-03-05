  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первая за сезон зимняя орнитологическая экскурсия пройдет в Южно-Приморском парке
Сегодня, 12:59
188
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Первая за сезон зимняя орнитологическая экскурсия пройдет в Южно-Приморском парке

0 0

Зимой птицы активнее посещают кормушки, что позволяет наблюдать их вблизи и изучать повадки пернатых в естественной среде обитания.

В Петербурге начинается серия бесплатных  зимних орнитологических прогулок, проводимых совершенно бесплатно. Организаторы проекта напоминают, что зимой птицы активнее посещают кормушки, что позволяет наблюдать их вблизи и изучать повадки пернатых в естественной среде обитания.

Первую экскурсию из зимнего цикла проведут в Южно-Приморском парке в ближайшее воскресенье, 7 декабря. Мероприятие начнется в 10:00. Регистрация доступна по ссылке на платформе Timepad.

По мере набора группы участники получат уведомление на электронную почту с указанием точного места сбора перед началом экскурсии.

Ранее мы сообщили о том, что парк-дендрарий Ботанического сада можно посетить бесплатно с 6 по 21 декабря.

Фото:  пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: орнитологические экскурсии, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии