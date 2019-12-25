Парк-дендрарий Ботанического сада можно посетить бесплатно с 6 по 21 декабря

Особенное событие запланировано на первые декабрьские выходные, 6 и 7 числа.

Вход в дендрарий Ботанического сада имени Петра Великого будет бесплатным с 6 по 21 декабря. В этот период посетители смогут посетить проходящую в Зеленом домике выставку-ярмарку, посвящённую Рождеству, где будут представлены произведения искусства, вдохновленные природными мотивами. Однако доступ в Ботанический музей и экскурсии по оранжерее остаются платными, подчеркнула пресс-служба учреждения.

Особенное событие запланировано на первые декабрьские выходные, 6 и 7 числа: субтропическое путешествие по оранжереям откроется в прогулочном формате. Здесь гости познакомятся с экзотическими растениями, символизирующими Новый Год, такими как мандарины, гранаты, остролисты и знаменитое Новозеландское рождественское дерево.

Недавно сотрудники сада украсили одну из финиковых пальм специально к праздничному сезону.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург