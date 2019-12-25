Новогодние праздники в Петербурге начнутся с ледяных дождей

Утром 31 декабря температура поднимется до 0 градусов.

Новогодние каникулы могут начаться с ледяного дождя. Также синоптики во время выходных дней прогнозируют температурные качели. Об этом сообщил метеоцентр "Фобос".

Утром 31 декабря температура поднимется до 0 градусов, вероятны слабые ледяные дожди. Днем ожидается +1… +2 градуса. В первый день 2022 года Петербург подморозит. Ночью температура будет -8..-6 градусов, днем -11..-9 градусов.

Уже 4 января в течение дня температура будет -16.. -14 градусов.

Ранее стало известно, как будет работать наземный транспорт, метро и электрички в новогодние праздники.

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