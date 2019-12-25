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Новогодние праздники в Петербурге начнутся с ледяных дождей
Сегодня, 12:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Новогодние праздники в Петербурге начнутся с ледяных дождей

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Утром 31 декабря температура поднимется до 0 градусов.

Новогодние каникулы могут начаться с ледяного дождя. Также синоптики во время выходных дней прогнозируют температурные качели. Об этом сообщил метеоцентр "Фобос".

Утром 31 декабря температура поднимется до 0 градусов, вероятны слабые ледяные дожди. Днем ожидается +1… +2 градуса. В первый день 2022 года Петербург подморозит. Ночью температура будет -8..-6 градусов, днем  -11..-9 градусов.

Уже 4 января в течение дня температура будет -16.. -14 градусов. 

Ранее стало известно, как будет работать наземный транспорт, метро и электрички в новогодние праздники.

Фото: pexels

Теги: зима, погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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