Стало известно, как будет работать наземный транспорт, метро и электрички в новогодние праздники

В комитете по транспорту Петербурга рассказали, как будет работать транспорт с 31 декабря по 9 января.

В комитете по транспорту Петербурге рассказали, как будет работать метро, электрички и наземный транспорт в новогодние каникулы.

В Новый год власти города решили продлить работу метро и наземного транспорта. Так, войти на станции метро пассажиры смогут до 1:00 ночи, а поезда будут следовать до 2:00. Также на два часа продлят работу наземного транспорта, который сможет довезти петербуржцев до метро: последние рейсы будут отправляться от остановок у станций после прибытия последних поездов метро. А вот с 31 декабря по 9 января станции метро "Зенит", "Достоевская", "Площадь Александра Невского-2" будут закрыты.

В новогодние праздники городской и пригородный наземный транспорт будет работать по следующему графику: 30 декабря – по графику пятницы (будних дней), 31 декабря – по графику субботы (выходных дней), с 1 по 9 января – по графику воскресенья (выходных дней).

Пригородные поезда будут следовать по следующему графику: 30 декабря – по графику пятницы, с 31 декабря по 8 января – по графику субботы и 9 января – по графику воскресенья.

Также в новогоднюю ночь троллейбусы изменят движение из-за перекрытия Невского проспекта. Ограничения будут действовать с 20:00 31 декабря до 4:30 1 января.

Фото: Piter.TV