В новогодние праздники общественный транспорт Петербурга перевез около 19 миллионов пассажиров

Наибольшей популярностью пользовался метрополитен, который перевез 8,2 миллиона пассажиров.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подвел итоги пассажирских перевозок в дни январских каникул. По данным ведомства, за новогодние праздники горожане и туристы совершили почти 19 миллионов поездок на общественном транспорте.

Наибольшей популярностью пользовался метрополитен, который перевез 8,2 миллиона пассажиров. Городскими автобусами воспользовались более 6,2 миллиона раз, а трамваями и троллейбусами — 4,5 миллиона раз. Ежедневно на маршруты выходило около 2000 единиц наземного транспорта.

Особое внимание уделялось организации работы транспорта в праздничные ночи. Метро и наземный транспорт работали круглосуточно, что позволило комфортно и безопасно перевозить пассажиров. Так, за новогоднюю и рождественскую ночи услугами метрополитена воспользовались более 134 тысяч человек.

В наземном транспорте лидерами по популярности стали автобусные маршруты №127, №39 и №2. Среди трамваев самыми востребованными оказались маршруты №55 и №100, а троллейбусы №23 и №31 стали фаворитами среди этого вида транспорта.

На протяжении всех праздников в городе работали более 1900 светофоров, а регулирование движения обеспечивали 18 аварийных бригад. Диспетчерская служба приняла 927 заявок, которые были оперативно обработаны и выполнены в срок.

Фото: Piter.tv