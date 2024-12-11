Число аварийных происшествий в Ленобласти в праздничный период сократилось

Спасатели привлекались к работе в новогодние праздники свыше 300 раз.

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин подвел итоги работы экстренных служб в период праздников. По его словам, результаты деятельности спасателей в этом году свидетельствуют о снижении ДТП, пожаров и происшествий во время празднования Нового года в сравнении с показателями 2024 года, – рассказали в пресс-службе региональной администрации.

В службу "112" поступило около 40 тысяч вызовов – меньше чем годом ранее. Количество обращений за медпомощью сократилось сразу на 10% – до 7,6 тысяч. Среднее время ожидания ответа оператора – 3 секунды. Чаще всех спасать ленинградцев пришлось экстренным службам во Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском районах. Администрация Ленинградской области

Всего за время новогодних каникул сотрудники Аварийно-спасательной службы и Леноблпожспаса привлекались к работе более 300 раз. Также за этот период спасатели провели 33 рейда на водных объектах и 93 проверки контроля безопасности на автодорогах региона.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области в 2025 году планируют отремонтировать 20 трасс, ведущих к садоводствам.

Фото: Администрация Ленинградской области