В 2025 году отремонтируют 20 трасс, которые ведут к садоводствам Ленобласти

В прошлом году было отремонтировано 14 дорог.

Власти Ленинградской области в предстоящем году продолжат выделять средства на ремонт автодорог, ведущих к местным садоводствам, – рассказал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Дрозденко.

Модернизации подвергнутся 20 трасс. В частности, будут обновлены дороги в Волхове, Выборге, Гончаровском, Низинском, Советском, Лебяженском, Ульяновском и прочих поселениях.

Деньги на ремонтные работы администрация региона выделит из дорожного фонда по государственной программе "Развитие транспортной системы Ленинградской области". Для сравнения: в ушедшем году по аналогичной программе было обновлено 14 автодорог к СНТ.

Ранее мы рассказывали, что почти 130 тыс кубометров снега утилизировали петербургские "снежные пункты" за прошедшие выходные.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко