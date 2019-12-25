В новогоднюю ночь троллейбусы изменят движение из-за перекрытия Невского проспекта

Ограничения будут действовать с 20:00 31 декабря до 4:30 1 января.

В новогоднюю ночь в Петербурге закроют движение по Невскому проспекту (от Садовой улицы до Дворцовой набережной). Ограничения будут действовать с 20:00 31 декабря до 4:30 1 января. В связи с чем несколько троллейбусов изменят маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Как рассказали в организации, троллейбус №10 в это время будет закрыт, Маршрут №5, 7, 10, 11, 17 и 22 временно изменят привычное движение.

Ранее в Смольном рассказали о работе метро в новогоднюю ночь. Также в комитете по транспорту сообщили о работе наземного общественного транспорта на новогодних каникулах.

Фото: Piter.TV