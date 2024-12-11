"Яндекс" назвал ТОП-10 самых популярных новогодних событий в Петербурге

Сервис "Яндекс Афиша" подвел итоги прошедших праздничных дней.

Почти на 75% поднялись продажи билетов в "Яндекс Афише" с 29 декабря по 8 января. За минувшие новогодние каникулы россияне потратили на них порядка 3 млрд рублей, согласно данным статистики от сервиса. Обычно такая сумма набирается за месяц активных продаж билетов, – сообщают в пресс-службе "Яндекс Афиши".

Среди петербургских пользователей сервиса самыми популярными событиями стали Ледовое шоу "Лебединое озеро" от Татьяны Навки, походы в кинотеатр на показы "Волшебника Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" и шоу "Стойкий оловянный солдатик".

Также наиболее востребованными оказались билеты на показы фильма "Финист. Первый богатырь", балет "Щелкунчик" и спектакль "Девнадцать месяцев". Замыкают список самых популярных среди петербургской публики мероприятий выставка под названием "Лед. Жизнь", 11-е "Елки" в кино, шоу "Хроники чудес", а также концерт "Friendly Thug 52 Ngg".

Комментируя рекордное количество средств, которые россияне потратили на покупку билетов через "Яндекс Афишу" в минувшие новогодние каникулы, директор по развитию бизнеса сервиса отмечает, что пользователи чаще стали дарить друг другу подарочные сертификаты.

Результаты Яндекс Афиши по продажам в прошедшие новогодние праздники говорят о том, что развлекательные события продолжают набирать популярность у жителей России. Пользователи сервиса все чаще дарят своим друзьям и близким самое ценное – впечатления и эмоции. По данным за праздничный период мы увидели, что продажи подарочных сертификатов выросли более чем в 2 раза. Энрико Мазавришвили, директор по развитию бизнеса "Яндекс Афиши"

Ранее была названа лучшая ледяная скульптура фестиваля "КроншЛед".

Фото: Яндекс Афиша