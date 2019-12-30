Зимние дожди затопили восток Ленобласти. Люди добираются до дома на лодках

Средний уровень воды над гравийным покрытием дороги достигает 30 сантиметров.

На востоке Ленинградской области январские дожди подтопили местные дороги. Проезд к некоторым деревням оказался перекрыт. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Например, из-за разлива реки Воложба в Бокситогорском районе попасть в деревню Славково невозможно. Людей перевозят на водном "такси" . Средний уровень воды над гравийным покрытием дороги достигает 30 сантиметров.

Сейчас зона подтопления составляет более 150 метров, максимальная глубина – почти 60 сантиметров.

Во вторник в Ленобласти ожидается сильный ветер и до +6 градусов/

Фото и видео: Piter.TV