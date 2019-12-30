Во вторник в Ленобласти ожидается сильный ветер и до +6 градусов

При этом, в некоторых районах пройдут небольшие дожди, где-то возможен даже мокрый снег.

В Ленобласти во вторник, 21 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по 47 региону.

При этом, в некоторых районах пройдут небольшие дожди, где-то возможен даже мокрый снег. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Днём для января будет довольно тепло, +1..+6 градусов, ночью был небольшой минус.

Из-за перепадов температуры на дороге может образоваться гололедица.

Вторник в Петербурге начался с температурного рекорда.

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