  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во вторник в Ленобласти ожидается сильный ветер и до +6 градусов
Сегодня, 9:34
45
nastya960

Во вторник в Ленобласти ожидается сильный ветер и до +6 градусов

0 0

При этом, в некоторых районах пройдут небольшие дожди, где-то возможен даже мокрый снег.

В Ленобласти во вторник, 21 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по 47 региону.

При этом, в некоторых районах пройдут небольшие дожди, где-то возможен даже мокрый снег. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Днём для января будет довольно тепло, +1..+6 градусов, ночью был небольшой минус.

Из-за перепадов температуры на дороге может образоваться гололедица. 

Вторник в Петербурге начался с температурного рекорда.

Фото: pixabay 

Теги: ветер, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии