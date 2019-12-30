Вторник в Петербурге начался с температурного рекорда

Уже в шесть часов утра в Петербурге было 4,8 градуса тепла.

Петербург этой зимой продолжает бить суточные температурные рекорды. Вторник, 21 января, не стал исключением. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Уже в шесть часов утра в Петербурге было 4,8 градуса тепла. Прошлый рекорд был поставлен в 1957 году, +4,6 градуса. В течение всего дня Северная столица будет находиться на периферии уходящего циклона. В городе будет облачно и пройдут небольшие дожди и столбик термометра поднимется до +6 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью до 13 м/с. Атмосферное давление опустится ниже нормы.

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду.

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