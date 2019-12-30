Она связана с ветром Атлантики.

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду. Этой зимой на температуру воздуха влияет ветер с Атлантического океана, который идет вглубь Евразии. Благодаря этому на азиатской территории страны наступило "экстремальное тепло". Об этом "РИА Новостям" рассказал глава ведомства Роман Вильфанд.

Необычным для этого года стало то, что перенос воздуха слишком затянулся. Атлантический воздух крайне редко зимой достигает азиатской части России. Благодаря этому там там формируется мощный антициклон зимой - Восточно-Сибирский. Однако в 2020 году ситуация непривычная - массы переносятся, охлаждаются, но несмотря на трансформацию все равно остается теплым. Сейчас в Западной Сибири и Красноярске прогнозируются отклонения от нормы до 20 градусов

Ранее Piter.tv писал о том, что Гидрометцентр предупредил москвичей о метели и снегопаде.

Видео: YouTube/Timestorm Films