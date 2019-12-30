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Гидрометцентр предупредил москвичей о метели и снегопаде

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Температура воздуха в столице опустится до минус 6.

Синоптики предупредили москвичей о снегопаде и метели на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу снег выпадет в четверг, 23 января. В этот день температура ночью опустится до минус 1 - минус 6, а дневная температура поднимется до 0 - минус 2. В пятницу, 24 января, осадки также выпадут тоже. 

Помимо этого в Гидрометцентре предупредили жителей столицы об усиленном ветре и метелях.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге ожидается новый температурный рекорд.

Теги: прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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