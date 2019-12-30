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В Петербурге ожидается новый температурный рекорд
Сегодня, 10:47
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Arinablinova

В Петербурге ожидается новый температурный рекорд

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Предыдущий рекорд был зафиксирован более ста лет назад

Благодаря атлантическому циклону, в воскресенье, 19 января, Петербург может снова побить темпераурный рекорд. Об этом рассказал Михаил Леус, специалист погодного центра "Фобос".

На своей странице Facebook синоптик сообщил, что день будет облачным и дождливым, а температура может достигнуть отметки +5 градусов.

Специалист уточнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Петербурге на 19 января был поставлен более ста лет назад, в 1898 году.  На момент написания он составляет +4,1 градуса по цельсию. 

Ранее мы писали, что Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России.

Фото: pixels

Теги: погода, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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