В Петербурге ожидается новый температурный рекорд

Предыдущий рекорд был зафиксирован более ста лет назад

Благодаря атлантическому циклону, в воскресенье, 19 января, Петербург может снова побить темпераурный рекорд. Об этом рассказал Михаил Леус, специалист погодного центра "Фобос".

На своей странице Facebook синоптик сообщил, что день будет облачным и дождливым, а температура может достигнуть отметки +5 градусов.

Специалист уточнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Петербурге на 19 января был поставлен более ста лет назад, в 1898 году. На момент написания он составляет +4,1 градуса по цельсию.

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