Тепло распространится по всей стране.

Роман Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России. В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в зоне тепла. В ближайшие пять дней по стране температура будет примерно на 12 градусов превышать норму.

На всей территории страны очень теплая погода, и это бывает, конечно, нечасто прокомментировал специалист

Эксперт напомнил, что для атмосферы обычно характерна изменчивость временная и пространственная. Однако сейчас в России аномальное тепло распространяется по всей территории государства. В частности, тепло придет в Ленобласть, Вологду, Псков, ЦФО, Поволжье, а также Хабаровск, Красноярск и юг Якутии.

Ранее Piter.tv писал о том, что новые температурные рекорды ожидаются в России.