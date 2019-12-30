Новые температурные рекорды ожидаются в России

Весна 2020 года ожидается теплее, чем обычно.

В России ожидаются новые температурные рекорды. Синоптики говорят о теплой весне после такой же зимы. Уже с 16 января погода на улице начнет напоминать весеннее время. В конце периода россиян все же ждет незначительно похолодание. В среднем температура воздуха по стране прогреется до плюс пяти - плюс шести градусов по Цельсию. Зима 2019-2020 годов войдет в историю России как самая теплая за последние 130 лет.

Специалисты не прогнозируют весенних морозов, которые за последние несколько лет считались нормой. В течение марта и апреля погода будет теплее, чем обычно.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург настроился на новый температурный рекорд зимы.

