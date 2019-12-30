  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:27
72
lesjasap
Код вставки плеера

Новые температурные рекорды ожидаются в России

0 0

Весна 2020 года ожидается теплее, чем обычно.

В России ожидаются новые температурные рекорды. Синоптики говорят о теплой весне после такой же зимы. Уже с 16 января  погода на улице начнет напоминать весеннее время. В конце периода россиян все же ждет незначительно похолодание. В среднем температура воздуха по стране прогреется до плюс пяти - плюс шести градусов по Цельсию. Зима 2019-2020 годов войдет в историю России как самая теплая за последние 130 лет.

Специалисты не прогнозируют весенних морозов, которые за последние несколько лет считались нормой. В течение марта и апреля погода будет теплее, чем обычно.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург настроился на новый температурный рекорд зимы.
 

Теги: погод, прогноз погоды, синоптики, температурный рекорд
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии