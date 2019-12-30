Петербург настроился на новый температурный рекорд зимы

В городе хозяйничает слишком весенняя погода.

Петербург, на днях не сумевший побить температурный рекорд 10-летней давности, настроился на повторную попытку. Невиданная для января теплая погода продержится в городе до конца недели, сообщил 13 января ресурс Gismeteo. Для обновления рекорда есть все подходящие условия.

В среднем, температура всей недели на 10-14 градусов перегонит климатическую норму, а самые теплые дни ожидаются 15 и 16 января – в эти дни столбик термометра покажет +6 и +7 градусов по Цельсию. Если погода не поменяет своих планов, то рекорды тепла 1975 года (+5,5 и +5,4 градусов для середины января) обновятся.

В такую теплую зиму в Петербурге распускаются весенние растения.

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