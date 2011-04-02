Министр иностранных дел Зимбабве возглавит делегацию на ПМЭФ

Главная тема форума: "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

Министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Амон Мурвира возглавит национальную делегацию на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в российском посольстве в Хараре. В состав делегации войдут практически все члены кабинета министров страны, что свидетельствует о серьезном подходе Зимбабве к развитию сотрудничества с Россией.

Основными направлениями для двустороннего сотрудничества Хараре называет добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, энергетику, образование и оборонно-промышленный комплекс. Участие столь представительной делегации подчеркивает значимость ПМЭФ как важной международной площадки для африканских стран.

XXVII Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня под девизом "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". В программе мероприятия запланированы работа тематической зоны "Территория инноваций", презентация пространства национальных брендов "Покупай российское!", а также серия двусторонних переговоров. Организатором форума традиционно выступает Фонд Росконгресс, а ТАСС выполняет функции генерального информационного партнера.

Ранее Piter.TV сообщал, что бразильский посол подтвердил участие страны в ПМЭФ.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ