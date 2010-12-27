Зима в Приморске 2019: представлены работы победителей фотоконкурса

Отметим, что в общей сложности в конкурсе участвовали 64 талантливых конкурсанта.

Вот и подошел к концу конкурс лучших фотографий зимних пейзажей города Приморска Ленинградской области. Отметим, что в общей сложности в конкурсе участвовали 64 талантливых конкурсанта.

В итоге победителем стала Любава Завьялова, призерами Ксюня Колесенова и Павел Рыжов, а приз как самому креативному фотографу вручен Татьяне Александровне Миренковой.

Специально для вас, читатели Piter.TV, представляем подборку лучших работ участников. Наслаждайтесь!

Автор: Екатерина Никерина

Автор: Марина Ганева

Автор: Виктория Иванова

Автор: Дарья Наседкина

Автор: Юрий Афанасиади

Автор: Ирина Иванова

Автор: Любава Завьялова

Автор: Евгения Семенюк

Автор: Дарья Наседкина​​​​​​​

Автор: Дарья Крайнова​​​​​​​​​​​​​​

Автор: Наталья Пугачева

Автор: Алексей Прусаков​​​​​​​