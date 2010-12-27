Зима в Приморске 2019: представлены работы победителей фотоконкурса

Вот и подошел к концу конкурс лучших фотографий зимних пейзажей города Приморска Ленинградской области. Отметим, что в общей сложности в конкурсе участвовали 64 талантливых конкурсанта.
В итоге победителем стала Любава Завьялова, призерами Ксюня Колесенова и Павел Рыжов, а приз как самому креативному фотографу вручен Татьяне Александровне Миренковой.
Специально для вас, читатели Piter.TV, представляем подборку лучших работ участников. Наслаждайтесь!
Автор: Екатерина Никерина
Автор: Марина Ганева
Автор: Виктория Иванова
Автор: Дарья Наседкина
Автор: Юрий Афанасиади
Автор: Ирина Иванова
Автор: Любава Завьялова
Автор: Евгения Семенюк
Автор: Дарья Наседкина
Автор: Дарья Крайнова
Автор: Наталья Пугачева
Автор: Алексей Прусаков
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