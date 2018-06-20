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"Зима наступила": Вышел безрадостный тизер "Игры престолов"

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Все вокруг окутано мерзлотой.

В Сети появился новый тизер восьмого сезона "Игры престолов" и выглядит он уж совсем не оптимистично.

Самым ярым оптимистам тут же становится понятно, что ничего хорошего развязка не предвещает. В стенах безлюдного и разгромленного Винтерфелла завывает ветер, в сугробах сиротливо валяются личные вещи главных героев, а в опустевшую крепость вступает неясный силуэт, очень напоминающий Короля ночи.

В финальном сезоне саге будет представлено шесть эпизодов. Премьера в России состоится 15 апреля.

Ранее на Piter.TV: Создатели "Игры престолов" показали, как снимаются сцены с драконами и белыми ходоками.
Фото и видео: AMEDIATEKA/ YouTube 
 

 

Теги: игра престолово, сериал, тизер
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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