Жуткое видео из Грузии: "Взбесившийся" подъемник на горнолыжном курорте покалечил 8 человек

Появилось фото самого происшествия и его последствий. На кадрах видео подъёмник едет в обратную сторону на большой скорости и разбрасывает людей.

Сегодня днем, 16 марта, на горнолыжном курорте Грузии Гудаури сломавшийся подъемник покалечил около 10 человек.

По словам очевидцев, подъемник не работал из-за неисправностей примерно неделю. У него были проблемы с электроникой. Сегодня этот подъемник после ремонта ввели в эксплуатацию. Когда на нем было много людей, он снова вышел из строя. Подъемник неожиданно остановился, а затем начал двигаться с бешеной скоростью в обратном направлении. Люди с криками ужаса прыгали с высоты, чтобы не доехать до самого низа, где творилось вообще невообразимое. Взбесившийся подъемник попросту с силой раскидывал людей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Грузии, в больницу было доставлено 8 человек. Одного из них выписали сразу после оказания медпомощи. Два человека получили серьезные травмы. У одного из них открытый перелом руки, у гражданина Украины серьезная травма головы. У беременной женщины из Швеции наблюдаются боли в пояснице. Сейчас решается вопрос о необходимости переводить их Тбилисскую больницу или нет. Еще несколько человек получили незначительные травмы, и госпитализация им не потребовалась.

Состояние остальных пострадавших удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.

Видео: Telegram/Varlamov News

Фото: Instagram/ anny686