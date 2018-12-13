Жуткие кадры из Благовещенска: Ребенка переехали две машины

Момент наезда двух иномарок на мальчика попал в поле зрения камеры наблюдения.

В минувшую субботу в Благовещенске ребенок попал под колеса двух машин, сейчас опубликовано видео с моментом ДТП.

На опубликованных кадрах видео видно, что ребенок переходит дорогу в неположенном месте на перекрестке. Водитель темной иномарки не успевает вовремя среагировать и сбивает мальчика. Видно, что ребенок, перебегая проезжую часть, замечает мчащийся на него автомобиль и успевает увернуться и подпрыгнуть, что смягчило удар. После того, как ребенка сбила машина, он отлетает на соседнюю полосу, где он попадает под второй автомобиль. Мальчику крупно повезло, так как вторая иномарка "пропустила ребенка между колес".

Ребенок остался жив. С многочисленными травмами он был госпитализирован в больницу.

Ранее на Piter.TV: Момент смертельного ДТП в Зеленодольске (Татарстан).

Видео: YouTube/LifeDV