  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:44
145
MShaffter
Код вставки плеера

Момент смертельной аварии в Зеленодольске попал на видео

0 0

Один из пассажиров, 22-летний парень, погиб в ДТП в Татарстане.

В минувшие выходные в Зеленодольске (Татарстан) произошло смертельное ДТП с перевертышем.

Сообщается, что авария произошла в ночь на воскресенье. Автомобиль "Мазда" под управлением молодого человека 1997 года рождения на превышенной скорости вылетела на обочину, затем пробила бетонное ограждение и перевернулась на крышу. Один из пассажиров иномарки погиб на месте аварии. Водитель и три пассажира (1997, 1998 и 2002 годов рождения) были госпитализированы с травмами различной тяжести. 

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии. На опубликованных кадрах видео видно, что три человека смогли практически сразу выбраться из машины.

Ранее на Piter.TV: В Англии во время поединка на ринге от сердечного приступа умер знаменитый рестлер Серебряный Король (видео).

Видео: ВК, Зеленодольск Life

Теги: видео момента, момент видео, момент дтп видео, новости россии, смертельное дтп, татарстан
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии