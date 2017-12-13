Жуткие кадры из Боливии: Во время ежегодного карнавала погибло 40 человек

В сети опубликовано видео, которое сняли сразу после взрыва во время карнавала.

В Боливии в Оруро проходит ежегодный карнавал. Этот карнавал - культурная традиция, включенная в список шедевров ЮНЕСКО в 2001 году. Одним из главных событий этого карнавала является исполнение 48 разновидностей народных танцев, которое продолжается три дня и три ночи. Шествие растягивается на несколько километров. В этом году карнавал растянулся на 5 километров. В празднестве участвуют десятки тысяч танцоров, 10 тысяч музыкантов. Количество зрителей порой достигает 400 тысяч.

Но, к сожалению, во время карнавального шествия ежегодно гибнут десятки людей, и сотни получают ранения. Нынешний карнавал также не обошелся без жертв. Президент Боливии сообщает, что погибло по меньшей мере 40 человек, более 120 человек получили ранения. Наибольшее количество жертв принес взрыв газового баллона в одной из торговых палаток. По предварительной версии, раскаленное масло попало на резиновый шланг газового баллона, разъел его, и произошел взрыв.

Очевидцы сообщают, что взрыв был очень мощный. Людей, которые находились поблизости, разметало на 50 метров. При взрыве погибло и 4 ребенка. На опубликованных кадрах видео видны последствия взрыва.

Видео: Twitter/ CCTV+, Circa